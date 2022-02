Shimla/Chopal: Chief Minister Jai Ram Thakur today flagged off ambulance for Kupvi block in Chopal area of Shimla district from Oak Over.

The ambulance has been donated by Punjab National Bank under CSR activity for the welfare of the residents of this far-flung area.

Chief Minister, while appreciating the philanthropic endeavour of the management of the Bank said that ambulance would benefit over 16,000 residents of the Kupvi area.